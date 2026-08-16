أَمَّن
جَعَلَ
ٱلۡأَرۡضَ
قَرَارٗا
وَجَعَلَ
خِلَٰلَهَآ
أَنۡهَٰرٗا
وَجَعَلَ
لَهَا
رَوَٰسِيَ
وَجَعَلَ
بَيۡنَ
ٱلۡبَحۡرَيۡنِ
حَاجِزًاۗ
أَءِلَٰهٞ
مَّعَ
ٱللَّهِۚ
بَلۡ
أَكۡثَرُهُمۡ
لَا
يَعۡلَمُونَ
٦١
أعبادة ما تشركون بربكم خير أم الذي جعل لكم الأرض مستقرًا وجعل وسطها أنهارًا، وجعل لها الجبال ثوابت، وجعل بين البحرين العذب والملح حاجزًا حتى لا يُفسد أحدهما الآخر؟ أمعبود مع الله فَعَلَ ذلك حتى تشركوه معه في عبادتكم؟ بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون قَدْر عظمة الله، فهم يشركون به تقليدًا وظلمًا.
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Arabic Qurtubi Tafseer
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قوله تعالى : أمن جعل الأرض قرارا أي مستقرا . وجعل خلالها أنهارا أي وسطها مثل : وفجرنا خلالهما نهرا . وجعل لها رواسي يعني جبالا ثوابت تمسكها وتمنعها من الحركة . وجعل بين البحرين حاجزا مانعا من قدرته لئلا يختلط الأجاج بالعذب . وقال [ ص: 206 ] ابن عباس : سلطانا من قدرته فلا هذا يغير ذاك ولا ذاك يغير هذ…
قوله تعالى : أمن جعل الأرض قرارا أي مستقرا . وجعل خلالها أنهارا أي وسطها مثل : وفجرنا خلالهما نهرا . وجعل لها رواسي يعني جبالا ثوابت تمسكها وتمنعها من…