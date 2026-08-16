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التفسير: النمل ٦٠:٢٧
النمل
٦٠
٦٠:٢٧
امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدايق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها االاه مع الله بل هم قوم يعدلون ٦٠
أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍۢ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنۢبِتُوا۟ شَجَرَهَآ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌۭ يَعْدِلُونَ ٦٠
أَمَّنۡ
خَلَقَ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضَ
وَأَنزَلَ
لَكُم
مِّنَ
ٱلسَّمَآءِ
مَآءٗ
فَأَنۢبَتۡنَا
بِهِۦ
حَدَآئِقَ
ذَاتَ
بَهۡجَةٖ
مَّا
كَانَ
لَكُمۡ
أَن
تُنۢبِتُواْ
شَجَرَهَآۗ
أَءِلَٰهٞ
مَّعَ
ٱللَّهِۚ
بَلۡ
هُمۡ
قَوۡمٞ
يَعۡدِلُونَ
٦٠
واسألهم مَن خلق السموات والأرض، وأنزل لكم من السماء ماء، فأنبت به حدائق ذات منظر حسن؟ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، لولا أن الله أنزل عليكم الماء من السماء. إن عبادته سبحانه هي الحق، وعبادة ما سواه هي الباطل. أمعبود مع الله فعل هذه الأفعال حتى يُعبد معه ويُشرك به؟ بل هؤلاء المشركون قوم ينحرفون عن طريق الحق والإيمان، فيسوون بالله غيره في العبادة والتعظيم.
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تفسير السعدي
Небеса вместе с солнцем, луной, звездами и ангелами, а также земля вместе с горами, морями, реками и деревьями - все это творения одного Аллаха. Он сотворил вас и ниспосылает дождь ради вас. Благодаря дождевой воде вырастают великолепные сады, которые поражают вас изобилием и разнообразием удивительных фруктов и плодов. Вы не сможете самостоятельно вырастить их, если Аллах не проявит к вам милосердие и не оросит ваши насаждения дождевой водой. Какое иное божество заботится о вас и заслуживает обожествления наряду с Аллахом? Нет такого божества, однако некоторые люди все равно уклоняются от истины. Арабский глагол адаля имеет несколько значений, и поэтому альтернативный перевод этих слов Всевышнего гласит: «Нет, но они - люди, которые равняют с Аллахом вымышленных богов». Они поступают так сознательно, потому что твердо знают, что только Аллах способен сотворить небеса и землю и одарить Своих рабов всем необходимым.