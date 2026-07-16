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النمل
٥٢
٥٢:٢٧
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ان في ذالك لاية لقوم يعلمون ٥٢
فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوٓا۟ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ لِّقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ ٥٢
فَتِلۡكَ
بُيُوتُهُمۡ
خَاوِيَةَۢ
بِمَا
ظَلَمُوٓاْۚ
إِنَّ
فِي
ذَٰلِكَ
لَأٓيَةٗ
لِّقَوۡمٖ
يَعۡلَمُونَ
٥٢
فتلك مساكنهم خالية ليس فيها منهم أحد، أهلكهم الله; بسبب ظلمهم لأنفسهم بالشرك، وتكذيب نبيهم. إن في ذلك التدمير والإهلاك لَعظة لقوم يعلمون ما فعلناه بهم، وهذه سنتنا فيمن يكذب المرسلين.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا
] ئا ئهوه ماڵهكانیانه چۆڵ و وێران و خاپورهو كهسی تیا نیه بههۆی زوڵم و ستهمی خۆیان، واته: بههۆی شهریك دانانیان بۆ خواى گهوره [
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥٢)
] به دڵنیایى ئهمه ههمووی نیشانهو بهڵگهیه لهسهر تاك و تهنهایى و تواناو دهسهڵاتی خوای گهوره بهڵام بۆ كهسانێك كه زانیاریان ههبێ و بزانن.