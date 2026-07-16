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النمل
٤٩
٤٩:٢٧
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون ٤٩
قَالُوا۟ تَقَاسَمُوا۟ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِۦ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِۦ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ ٤٩
قَالُواْ
تَقَاسَمُواْ
بِٱللَّهِ
لَنُبَيِّتَنَّهُۥ
وَأَهۡلَهُۥ
ثُمَّ
لَنَقُولَنَّ
لِوَلِيِّهِۦ
مَا
شَهِدۡنَا
مَهۡلِكَ
أَهۡلِهِۦ
وَإِنَّا
لَصَٰدِقُونَ
٤٩
قال هؤلاء التسعة بعضهم لبعض:
تقاسموا بالله بأن يحلف كل واحد للآخرين: لنأتينَّ صالحًا بغتة في الليل فنقتله ونقتل أهله،
ثم لنقولَنَّ لوليِّ الدم مِن قرابته:
ما حضرنا قتلهم، وإنا لصادقون فيما قلناه.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ
] دواى سهربڕینى وشترهكه وتیان: وهرن با سوێند بخۆین به خوای گهوره بۆ یهكتری [
لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ
] به دڵنیایى ئهبێ لهناكاودا بدهین بهسهر صاڵح و كهسوكاریداو بیانكوژین [
ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ
] پاشان به دڵنیایى به كهسوكاریان ئهڵێین وه سوێندیان بۆ ئهخۆین كه ئاگامان له كوشتنی ئهمان نیهو ئێمه ئاگادار نین كه كوژراون و ئێمه نهمان كوشتون [
وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٤٩)
] وه به دڵنیایى ئێمه لهم قسهیهدا ڕاستگۆین.