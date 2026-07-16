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النمل
٤٧
٤٧:٢٧
قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طايركم عند الله بل انتم قوم تفتنون ٤٧
قَالُوا۟ ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ۚ قَالَ طَـٰٓئِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ ۖ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌۭ تُفْتَنُونَ ٤٧
قَالُواْ
ٱطَّيَّرۡنَا
بِكَ
وَبِمَن
مَّعَكَۚ
قَالَ
طَٰٓئِرُكُمۡ
عِندَ
ٱللَّهِۖ
بَلۡ
أَنتُمۡ
قَوۡمٞ
تُفۡتَنُونَ
٤٧
قال قوم صالح له:
تَشاءَمْنا بك وبمن معك ممن دخل في دينك،
قال لهم صالح:
ما أصابكم الله مِن خير أو شر فهو مقدِّره عليكم ومجازيكم به، بل أنتم قوم تُخْتَبرون بالسراء والضراء والخير والشر.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ
] وتیان: ئێمه ههست به شوومی ئهكهین به تۆ، تۆ و باوهڕداران شوومن بهسهر ئێمهوهو خراپهتان بۆ ئێمه هێناوهو بههۆی ئێوهوه تووشی وشكهساڵی بووینه [
قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
] صاڵح پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: شوومی نیهو ههموو شتێك بهدهستی خوای گهورهیه [
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (٤٧)
] بهڵكو ئێوه قهومێكن خوای گهوره تاقیتان ئهكاتهوه.