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النمل
٤٦
٤٦:٢٧
قال يا قوم لم تستعجلون بالسيية قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ٤٦
قَالَ يَـٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ۖ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٤٦
قَالَ
يَٰقَوۡمِ
لِمَ
تَسۡتَعۡجِلُونَ
بِٱلسَّيِّئَةِ
قَبۡلَ
ٱلۡحَسَنَةِۖ
لَوۡلَا
تَسۡتَغۡفِرُونَ
ٱللَّهَ
لَعَلَّكُمۡ
تُرۡحَمُونَ
٤٦
قال صالح للفريق الكافر:
لِمَ تبادرون الكفر وعمل السيئات الذي يجلب لكم العذاب، وتؤخرون الإيمان وفِعْل الحسنات الذي يجلب لكم الثواب؟ هلا تطلبون المغفرة من الله ابتداء، وتتوبون إليه؛ رجاء أن ترحموا.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ
] صاڵح پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- پێی فهرموون ئهی قهومی خۆم ئێوه بۆ پهله ئهكهن له خراپه كردن پێش چاكه، یاخود بۆ پهله ئهكهن له داوا كردنی سزادا پێش داواكردنى ڕهحمهتی خوای گهوره، یان بۆ پهله ئهكهن له كوفر كردن پێش ئیمان هێنان [
لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ
] ئهوه بۆ داوای لێخۆشبوون له خوای گهوره ناكهن و تهوبه ناكهن له شهریك دانان بۆ خواى گهوره [
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٤٦)
] بهڵكو خوای گهوره ڕهحمتان پێ بكات و سزاتان نهدا.