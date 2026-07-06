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النمل
٣٩
٣٩:٢٧
قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين ٣٩
قَالَ عِفْرِيتٌۭ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ أَمِينٌۭ ٣٩
قَالَ
عِفۡرِيتٞ
مِّنَ
ٱلۡجِنِّ
أَنَا۠
ءَاتِيكَ
بِهِۦ
قَبۡلَ
أَن
تَقُومَ
مِن
مَّقَامِكَۖ
وَإِنِّي
عَلَيۡهِ
لَقَوِيٌّ
أَمِينٞ
٣٩
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ
] لهناو جنهكاندا عفریت كه جنێكی زۆر گهوره بوو وهكو شاخ وابوو، وتی: [
أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ
] من ئهو عهرشه گهورهیهت بۆ دێنم و لهبهر دهستدا دای ئهنێم پێش ئهوهی كه تۆ دانیشتوویته له جێی خۆت ههستیته پێوه [
وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (٣٩)
] وه من بۆ هێنانی ئهو عهرشه زۆر بههێزو ئهمینم و دهستكاری هیچ شتێكی ناكهم.