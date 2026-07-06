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النمل
٣٨
٣٨:٢٧
قال يا ايها الملا ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين ٣٨
قَالَ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ أَيُّكُمْ يَأْتِينِى بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِى مُسْلِمِينَ ٣٨
قَالَ
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلۡمَلَؤُاْ
أَيُّكُمۡ
يَأۡتِينِي
بِعَرۡشِهَا
قَبۡلَ
أَن
يَأۡتُونِي
مُسۡلِمِينَ
٣٨
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التفسير الميسر
قال سليمان مخاطبًا من سَخَّرهم الله له من الجن والإنس:
أيُّكم يأتيني بسرير ملكها العظيم قبل أن يأتوني منقادين طائعين؟