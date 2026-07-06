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النمل
٣١
٣١:٢٧
الا تعلوا علي واتوني مسلمين ٣١
أَلَّا تَعْلُوا۟ عَلَىَّ وَأْتُونِى مُسْلِمِينَ ٣١
أَلَّا
تَعۡلُواْ
عَلَيَّ
وَأۡتُونِي
مُسۡلِمِينَ
٣١
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Rebar Kurdish Tafsir
[
أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ
] پاشان تیایدا نووسیویهتی و دهفهرمێت: ئێوه خۆتان به گهوره مهزانن و لووتبهرزی مهكهن وهكو پاشاكانی تر كه عیبادهت بۆ خوا ناكهن [
وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣١)
] وه ملكهچ بن بۆ دینی خوای گهورهو موسڵمان و یهكخواپهرست و گوێڕایهڵ بن.