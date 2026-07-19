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٣٣
٣٣:٥٣
افرايت الذي تولى ٣٣
أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ ٣٣
أَفَرَءَيۡتَ
ٱلَّذِي
تَوَلَّىٰ
٣٣
أفرأيت -أيها الرسول- الذي أعرض عن طاعة الله وأعطى قليلا مِن ماله، ثم توقف عن العطاء وقطع معروفه؟
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Unamuonaje, ewe Mtume, yule anayekataa kumtii Mwenyezi Mungu