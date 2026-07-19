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١٧
١٧:٥٣
ما زاغ البصر وما طغى ١٧
مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ١٧
مَا
زَاغَ
ٱلۡبَصَرُ
وَمَا
طَغَىٰ
١٧
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na Mtume, rehema ya Mwenyezi Mungu na amani zimshukie, alikuwa na sifa kubwa ya uthabiti na utiifu, hayakupotoka macho yake kuliani wala kushotoni, wala hakupitisha zaidi ya kile alichoamrishwa kukiona.