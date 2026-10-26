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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة النجم، الآية 1
النجم
١
١:٥٣
والنجم اذا هوى ١
وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ١
وَٱلنَّجۡمِ
ﱁ
إِذَا
ﱂ
هَوَىٰ
ﱃ
١
ﱄ
أقسم الله تعالى بالنجوم إذا غابت، ما حاد محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الهداية والحق، وما خرج عن الرشاد، بل هو في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد، وليس نطقه صادرًا عن هوى نفسه. ما القرآن وما السنة إلا وحي من الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
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