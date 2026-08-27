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التفسير: النبإ ٧:٧٨
النبإ
٧
٧:٧٨
والجبال اوتادا ٧
وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًۭا ٧
وَٱلۡجِبَالَ
أَوۡتَادٗا
٧
والجبال رواسي؛ كي لا تتحرك بكم الأرض؟
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تفسير السعدي
Разве не одарили Мы вас великой милостью и не сделали землю ложем? Мы выстлали ее для вас и подчинили служению вашим интересам, и благодаря этому на ней находятся ваши нивы, жилища, дороги. Разве не сделали Мы горы опорами, которые удерживают землю и не позволяют ей колебаться вместе с вами?