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التفسير: النبإ ٦:٧٨
النبإ
٦
٦:٧٨
الم نجعل الارض مهادا ٦
أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَـٰدًۭا ٦
أَلَمۡ
نَجۡعَلِ
ٱلۡأَرۡضَ
مِهَٰدٗا
٦
ألم نجعل الأرض ممهدة لكم كالفراش؟
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العربية
تفسير البغوي
ثم ذكر صنائعه ليعلموا توحيده فقال:
"ألم نجعل الأرض مهاداً"
، فراشاً.