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التفسير: النبإ ١:٧٨
النبإ
١
١:٧٨
عم يتساءلون ١
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١
عَمَّ
يَتَسَآءَلُونَ
١
عن أيِّ شيء يسأل بعض كفار قريش بعضاً؟ يتساءلون عن الخبر العظيم الشأن، وهو القرآن العظيم الذي ينبئ عن البعث الذي شك فيه كفار قريش وكذَّبوا به.
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العربية
تفسير السعدي
أي:
عن أي شيء يتساءل المكذبون بآيات الله؟