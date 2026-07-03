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003

٣. سورة آل عمران

آل عمران

اقرأ واستمع إلى سورة آل عمران مع الترجمة والتفسير والتلاوة الصوتية والمعاني كلمة بكلمة، والتهجئة الصوتية. ترجمة Thai Translation (King Fahad Quran Complex).

١:٣
الم ١
الٓمٓ ١
١
อะลิฟ ลาม มีม
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