تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
003

٣. سورة آل عمران

آل عمران

اقرأ واستمع إلى سورة آل عمران مع الترجمة والتفسير والتلاوة الصوتية والمعاني كلمة بكلمة، والتهجئة الصوتية. ترجمة Yusuf Gheti.

١:٣
الم ١
الٓمٓ ١
١
Alif Laam Miim1.
تفاسير
فوائد
تدبرات