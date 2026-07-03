Hij is het Die aan jou het Boek heeft neergezonden. Daarin zijn verzen die volkomen eenduidig zijn, dat is de basis van het Boek; en anderen die meerduidig zijn. Dus voor degenen in wiens harten een afwijking (van de waarheid) is, zij volgen wat geheel meerduidig is, zoekend naar verwarring (bij de mensen) en zoekend naar de verdraaiingen (van betekenissen), maar niemand kent de ware betekenissen behalve Allah. En degenen die grondig geschoold in de kennis zijn, zeggen: “Wij geloven erin, in het geheel van onze Heer.” En niemand ontvangt een vermaning behalve de mensen van begrip.