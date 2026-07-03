تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
003

٣. سورة آل عمران

آل عمران

اقرأ واستمع إلى سورة آل عمران مع الترجمة والتفسير والتلاوة الصوتية والمعاني كلمة بكلمة، والتهجئة الصوتية. ترجمة Mawlawi Muhammad Anwar Badkhashani.

١:٣
الم ١
الٓمٓ ١
١
الم. (معنای این حروف به الله معلوم است).
تفاسير
فوائد
تدبرات