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003

٣. سورة آل عمران

آل عمران

اقرأ واستمع إلى سورة آل عمران مع الترجمة والتفسير والتلاوة الصوتية والمعاني كلمة بكلمة، والتهجئة الصوتية. ترجمة Ghali Apapur Apaghuna.

١:٣
الم ١
الٓمٓ ١
١
Alif Laam Miim
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