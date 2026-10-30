الترجمات
استكشف ترجمات القرآن الكريم حسب اللغة والمترجم.
Afar١ الترجمات
Albanian٢ الترجمات
Amazigh١ الترجمات
Amharic٢ الترجمات
Arabic١ الترجمات
Asante١ الترجمات
Assamese١ الترجمات
Azeri٢ الترجمات
Bambara٢ الترجمات
Bengali٤ الترجمات
Bosnian٣ الترجمات
Bulgarian١ الترجمات
Central khmer٢ الترجمات
Chechen١ الترجمات
Chinese٣ الترجمات
Croatian١ الترجمات
Czech١ الترجمات
Dari١ الترجمات
Divehi٢ الترجمات
Dutch٣ الترجمات
English٩ الترجمات
M.A.S. Abdel HaleemAbdul HaleemDr. Mustafa KhattabDr. Mustafa KhattabT. UsmaniMufti Taqi UsmaniA. Maududi (Tafhim commentary)Sayyid Abul Ala MaududiM. PickthallMohammed Marmaduke William PickthallA. Yusuf AliAbdullah Yusuf AliSaheeh InternationalSaheeh Internationalالترجمة مقدمة من IslamHouse.comAl-Hilali & KhanMuhammad Taqi-ud-Din al-Hilali & Muhammad Muhsin Khanالترجمة مقدمة من IslamHouse.comTransliterationTransliteration
Filipino١ الترجمات
Finnish١ الترجمات
French٣ الترجمات
Fulah١ الترجمات
Ganda١ الترجمات
German٢ الترجمات
Gujarati١ الترجمات
Hausa١ الترجمات
Hebrew١ الترجمات
Hindi١ الترجمات
Indonesian٣ الترجمات
Italian١ الترجمات
Japanese٢ الترجمات
Kannada٢ الترجمات
Kazakh٢ الترجمات
Kinyarwanda١ الترجمات
Korean٢ الترجمات
Kurdish٢ الترجمات
Kyrgyz, kirghiz١ الترجمات
Lingala١ الترجمات
Lithuanian١ الترجمات
Macedonian١ الترجمات
Malay١ الترجمات
Malayalam٣ الترجمات
Maranao١ الترجمات
Marathi١ الترجمات
Moore١ الترجمات
Nepali١ الترجمات
Norwegian١ الترجمات
Oromo١ الترجمات
Pashto٢ الترجمات
Persian٢ الترجمات
Polish١ الترجمات
Portuguese٢ الترجمات
Punjabi١ الترجمات
Romanian٣ الترجمات
Rundi١ الترجمات
Russian٣ الترجمات
Serbian١ الترجمات
Sindhi١ الترجمات
Sinhala, sinhalese١ الترجمات
Somali٢ الترجمات
Spanish٣ الترجمات
Swahili٢ الترجمات
Swedish١ الترجمات
Tagalog١ الترجمات
Tajik٣ الترجمات
Tamil٣ الترجمات
Tatar١ الترجمات
Telugu١ الترجمات
Thai٢ الترجمات
Turkish٥ الترجمات
Uighur, uyghur١ الترجمات
Ukrainian١ الترجمات
Urdu٨ الترجمات
Fatah Muhammad JalandhariFatah Muhammad JalandhariMaulana Muhammad JunagarhiMaulana Muhammad Junagarhiالترجمة مقدمة من IslamHouse.comفي ظلال القرآنSayyid Ibrahim QutbShaykh al-Hind Mahmud al-Hasan (with Tafsir E Usmani)Shaykh al-Hind Mahmud al-HasanBayan-ul-Quran (Dr. Israr Ahmad)Dr. Israr AhmadTafheem e Qur'an - Syed Abul A'la MaududiSayyid Abul Ala MaududiAbul Ala Maududi (Roman Urdu)Abul Ala MaududiMaulana Wahiduddin KhanMaulana Wahiduddin Khan
Uzbek٤ الترجمات
Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf (Latin)Muhammad Sodik Muhammad Yusufالترجمة مقدمة من IslamHouse.comAlauddin MansourAlauddin Mansourالترجمة مقدمة من IslamHouse.comMuhammad Sodik Muhammad YusufMuhammad Sodik Muhammad Yusufالترجمة مقدمة من IslamHouse.comRowwad Translation Centerالترجمة مقدمة من IslamHouse.com