تفسير تفسير السعدي: سورة الواقعة، الآية 90

Если умирающий стремился приблизиться к Аллаху, выполнял обязательные и добровольные предписания религии, избегал запрещенных и нежелательных поступков и не излишествовал в том, что религия не одобряет, но и не запрещает, то ему уготованы покой, благоухание и благодатный сад. Покой - это умиротворение, радость, веселье, душевное удовлетворение. Под благоуханием подразумеваются прекрасные яства и напитки, а также все прочие телесные удовольствия. Существует мнение, что речь идет непосредственно о благовониях, и в таком случае это является примером указания на общее посредством частного. А что касается благодатного сада, то он объединяет в себе оба предыдущих вида райских благ. В нем собрано то, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа. Радостную весть обо всех этих благах приближенные к Аллаху праведники услышат в момент расставания с этим миром, и от великого восторга и ликования их души будут готовы взлететь в небо. Всевышний сказал: «Воистину, угодники Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Они уверовали и были богобоязненны. Им предназначена радостная весть в этом мире и в Последней жизни» (10:62–64). Радостная весть, которую праведники услышат в момент расставания с этим миром, - это первая из радостных вестей, которые упоминаются в этом аяте. О ней же говорится в следующем откровении: «Воистину, к тем, которые сказали: “Наш Господь - Аллах”, - а потом были стойки, нисходят ангелы: “Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь Раю, который был обещан вам. Мы - ваши помощники (или хранители) в мирской жизни и Последней жизни. Вам там уготовано все, чего пожелают ваши души! Вам там уготовано все, о чем вы попросите! Таково угощение от Прощающего, Милосердного”» (41:30–32).