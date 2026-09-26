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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الواقعة، الآية 83
الواقعة
٨٣
٨٣:٥٦
فلولا اذا بلغت الحلقوم ٨٣
فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ٨٣
فَلَوۡلَآ
ﱝ
إِذَا
ﱞ
بَلَغَتِ
ﱟ
ٱلۡحُلۡقُومَ
ﱠ
٨٣
ﱡ
فهل تستطيعون إذا بلغت نفس أحدكم الحلقوم عند النزع، وأنتم حضور تنظرون إليه، أن تمسكوا روحه في جسده؟ لن تستطيعوا ذلك، ونحن أقرب إليه منكم بملائكتنا، ولكنكم لا ترونهم.
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