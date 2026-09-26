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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الواقعة، الآية 77
الواقعة
٧٧
٧٧:٥٦
انه لقران كريم ٧٧
إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌۭ كَرِيمٌۭ ٧٧
إِنَّهُۥ
ﱁ
لَقُرۡءَانٞ
ﱂ
كَرِيمٞ
ﱃ
٧٧
ﱄ
إن هذا القرآن الذي نزل على محمد لقرآن عظيم المنافع، كثير الخير، غزير العلم، في كتاب مَصُون مستور عن أعين الخلق، وهو الكتاب الذي بأيدي الملائكة. لا يَمَسُّ القرآن إلا الملائكة الكرام الذين طهرهم الله من الآفات والذنوب، ولا يَمَسُّه أيضًا إلا المتطهرون من الشرك والجنابة والحدث.
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Tafsir Fathul Majid
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