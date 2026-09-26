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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الواقعة، الآية 70
الواقعة
٧٠
٧٠:٥٦
لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون ٧٠
لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَـٰهُ أُجَاجًۭا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ٧٠
لَوۡ
ﲬ
نَشَآءُ
ﲭ
جَعَلۡنَٰهُ
ﲮ
أُجَاجٗا
ﲯ
فَلَوۡلَا
ﲰ
تَشۡكُرُونَ
ﲱ
٧٠
ﲲ
لو نشاء جعلنا هذا الماء شديد الملوحة، لا يُنتفع به في شرب ولا زرع، فهلا تشكرون ربكم على إنزال الماء العذب لنفعكم.
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