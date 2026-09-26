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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الواقعة، الآية 63
الواقعة
٦٣
٦٣:٥٦
افرايتم ما تحرثون ٦٣
أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ٦٣
أَفَرَءَيۡتُم
ﲇ
مَّا
ﲈ
تَحۡرُثُونَ
ﲉ
٦٣
ﲊ
أفرأيتم الحرث الذي تحرثونه هل أنتم تُنبتونه في الأرض؟ بل نحن نُقِرُّ قراره وننبته في الأرض؟ لو نشاء لجعلنا ذلك الزرع هشيمًا، لا يُنتفع به في مطعم، فأصبحتم تتعجبون مما نزل بزرعكم،
وتقولون:
إنا لخاسرون معذَّبون، بل نحن محرومون من الرزق.
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