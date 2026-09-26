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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الواقعة، الآية 41
الواقعة
٤١
٤١:٥٦
واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال ٤١
وَأَصْحَـٰبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَـٰبُ ٱلشِّمَالِ ٤١
وَأَصۡحَٰبُ
ﲦ
ٱلشِّمَالِ
ﲧ
مَآ
ﲨ
أَصۡحَٰبُ
ﲩ
ٱلشِّمَالِ
ﲪ
٤١
ﲫ
وأصحاب الشمال ما أسوأ حالهم جزاءهم!! في ريح حارة من حَرِّ نار جهنم تأخذ بأنفاسهم، وماء حار يغلي، وظلٍّ من دخان شديد السواد، لا بارد المنزل، ولا كريم المنظر.
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