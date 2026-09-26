تفسير تفسير السعدي: سورة الواقعة، الآية 22

Им будут прислуживать молодые и красивые отроки, которые будут выполнять все желания праведников. Эти отроки подобны сокрытым в раковинах жемчужинам, которые никогда не теряют своей красоты и своего великолепия. Аллах даровал им вечную молодость, и поэтому райские отроки не взрослеют, не стареют и не изменяются в лице. Они обходят обитателей Рая с чашами, то есть сосудами без ручек, и кувшинами, то есть сосудами с ручками, а также кубками с прекрасным вином, лишенным каких-либо недостатков. Оно не вызывает мигрени, и обитатели Рая не теряют от него рассудок и самообладание, как это происходит после употребления вина и алкоголя в мирской жизни. Это означает, что все райские блага, которые похожи на некоторые земные удовольствия, лишены тех недостатков, которые присущи благам в земном мире. Всевышний сказал: «Вот описание Рая, обещанного богобоязненным! В нем текут реки из воды, которая не застаивается, реки из молока, вкус которого не изменяется, реки из вина, дарующего наслаждение пьющим, и реки из очищенного меда» (47:15). Всевышний подчеркнул, что райское вино не только дарует наслаждение пьющим, но и не имеет всех тех недостатков, которыми обладает вино на земле. Обитателям Рая будут подносить все, что они пожелают и что им приглянется. Самые аппетитные фрукты и самые вкусные плоды будут поданы им самым совершенным образом. Им также будут подавать мясо различных птиц, приготовленное по их заказу. Они смогут отведать любое мясо в жареном, вареном и любом другом виде.