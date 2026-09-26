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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الواقعة، الآية 20
الواقعة
٢٠
٢٠:٥٦
وفاكهة مما يتخيرون ٢٠
وَفَـٰكِهَةٍۢ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ٢٠
وَفَٰكِهَةٖ
ﱒ
مِّمَّا
ﱓ
يَتَخَيَّرُونَ
ﱔ
٢٠
ﱕ
ويطوف عليهم الغلمان بما يتخيرون من الفواكه، وبلحم طير ممَّا ترغب فيه نفوسهم. ولهم نساء ذوات عيون واسعة، كأمثال اللؤلؤ المصون في أصدافه صفاءً وجمالا؛ جزاء لهم بما كانوا يعملون من الصالحات في الدنيا.
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