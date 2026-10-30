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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة القيامة، الآية 37
القيامة
٣٧
٣٧:٧٥
الم يك نطفة من مني يمنى ٣٧
أَلَمْ يَكُ نُطْفَةًۭ مِّن مَّنِىٍّۢ يُمْنَىٰ ٣٧
أَلَمۡ
ﲐ
يَكُ
ﲑ
نُطۡفَةٗ
ﲒ
مِّن
ﲓ
مَّنِيّٖ
ﲔ
يُمۡنَىٰ
ﲕ
٣٧
ﲖ
أيظنُّ هذا الإنسان المنكر للبعث أن يُترك هَمَلا لا يُؤمر ولا يُنْهى، ولا يحاسب ولا يعاقب؟ ألم يك هذا الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين يراق ويصب في الأرحام، ثم صار قطعة من دم جامد، فخلقه الله بقدرته وسوَّى صورته في أحسن تقويم؟
فجعل من هذا الإنسان الصنفين:
الذكر والأنثى، أليس ذلك الإله الخالق لهذه الأشياء بقادر على إعادة الخلق بعد فنائهم؟ بلى إنه - سبحانه وتعالى- لقادر على ذلك.
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