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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة القيامة، الآية 26
القيامة
٢٦
٢٦:٧٥
كلا اذا بلغت التراقي ٢٦
كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِىَ ٢٦
كـَلَّآ
ﱛ
إِذَا
ﱜ
بَلَغَتِ
ﱝ
ٱلتَّرَاقِيَ
ﱞ
٢٦
ﱟ
حقًّا إذا وصلت الروح إلى أعالي الصدر،
وقال بعض الحاضرين لبعض:
هل مِن راق يَرْقيه ويَشْفيه مما هو فيه؟ وأيقن المحتضر أنَّ الذي نزل به هو فراق الدنيا؛ لمعاينته ملائكة الموت، واتصلت شدة آخر الدنيا بشدة أول الآخرة،
إلى الله تعالى مساق العباد يوم القيامة:
إما إلى الجنة وإما إلى النار.
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