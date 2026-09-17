تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid التفسير: القصص آية 88
القصص
٨٨
٨٨:٢٨
ولا تدع مع الله الاها اخر لا الاه الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون ٨٨
وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ ۘ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ ۚ لَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٨
وَلَا
ﱺ
تَدۡعُ
ﱻ
مَعَ
ﱼ
ٱللَّهِ
ﱽ
إِلَٰهًا
ﱾ
ءَاخَرَۘ
ﱿﲀ
لَآ
ﲁ
إِلَٰهَ
ﲂ
إِلَّا
ﲃ
هُوَۚ
ﲄﲅ
كُلُّ
ﲆ
شَيۡءٍ
ﲇ
هَالِكٌ
ﲈ
إِلَّا
ﲉ
وَجۡهَهُۥۚ
ﲊﲋ
لَهُ
ﲌ
ٱلۡحُكۡمُ
ﲍ
وَإِلَيۡهِ
ﲎ
تُرۡجَعُونَ
ﲏ
٨٨
ﲐ
ولا تعبد مع الله معبودًا آخر; فلا معبود بحق إلا الله، كل شيء هالك وفانٍ إلا وجهه، له الحكم، وإليه ترجعون من بعد موتكم للحساب والجزاء. وفي هذه الآية إثبات صفة الوجه لله تعالى كما يليق بكماله وعظمة جلاله.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid غير متوفر لهذه الآية حاليًا.