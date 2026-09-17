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Tafsir Fathul Majid التفسير: القصص آية 85
القصص
٨٥
٨٥:٢٨
ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين ٨٥
إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍۢ ۚ قُل رَّبِّىٓ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٨٥
إِنَّ
ﱁ
ٱلَّذِي
ﱂ
فَرَضَ
ﱃ
عَلَيۡكَ
ﱄ
ٱلۡقُرۡءَانَ
ﱅ
لَرَآدُّكَ
ﱆ
إِلَىٰ
ﱇ
مَعَادٖۚ
ﱈﱉ
قُل
ﱊ
رَّبِّيٓ
ﱋ
أَعۡلَمُ
ﱌ
مَن
ﱍ
جَآءَ
ﱎ
بِٱلۡهُدَىٰ
ﱏ
وَمَنۡ
ﱐ
هُوَ
ﱑ
فِي
ﱒ
ضَلَٰلٖ
ﱓ
مُّبِينٖ
ﱔ
٨٥
ﱕ
إن الذي أنزل عليك -أيها الرسول- القرآن، وفرض عليك تبليغه والتمسُّك به، لمرجعك إلى الموضع الذي خرجت منه، وهو
«مكة»
، قل -أيها الرسول-
لهؤلاء المشركين:
ربي أعلم مَن جاء بالهدى، ومن هو في ذهابٍ واضحٍ عن الحق.
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