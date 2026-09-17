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Tafsir Fathul Majid التفسير: القصص آية 84
القصص
٨٤
٨٤:٢٨
من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيية فلا يجزى الذين عملوا السييات الا ما كانوا يعملون ٨٤
مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيْرٌۭ مِّنْهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ إِلَّا مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٨٤
مَن
ﳇ
جَآءَ
ﳈ
بِٱلۡحَسَنَةِ
ﳉ
فَلَهُۥ
ﳊ
خَيۡرٞ
ﳋ
مِّنۡهَاۖ
ﳌﳍ
وَمَن
ﳎ
جَآءَ
ﳏ
بِٱلسَّيِّئَةِ
ﳐ
فَلَا
ﳑ
يُجۡزَى
ﳒ
ٱلَّذِينَ
ﳓ
عَمِلُواْ
ﳔ
ٱلسَّيِّـَٔاتِ
ﳕ
إِلَّا
ﳖ
مَا
ﳗ
كَانُواْ
ﳘ
يَعۡمَلُونَ
ﳙ
٨٤
ﳚ
من جاء يوم القيامة بإخلاص التوحيد لله وبالأعمال الصالحة وَفْق ما شرع الله، فله أجر عظيم خير من ذلك، وذلك الخير هو الجنة والنعيم الدائم، ومن جاء بالأعمال السيئة، فلا يُجْزى الذين عملوا السيئات على أعمالهم إلا بما كانوا يعملون.
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