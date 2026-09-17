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Tafsir Fathul Majid التفسير: القصص آية 82
القصص
٨٢
٨٢:٢٨
واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون ٨٢
وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا۟ مَكَانَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ ۖ لَوْلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيْكَأَنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ٨٢
وَأَصۡبَحَ
ﲚ
ٱلَّذِينَ
ﲛ
تَمَنَّوۡاْ
ﲜ
مَكَانَهُۥ
ﲝ
بِٱلۡأَمۡسِ
ﲞ
يَقُولُونَ
ﲟ
وَيۡكَأَنَّ
ﲠ
ٱللَّهَ
ﲡ
يَبۡسُطُ
ﲢ
ٱلرِّزۡقَ
ﲣ
لِمَن
ﲤ
يَشَآءُ
ﲥ
مِنۡ
ﲦ
عِبَادِهِۦ
ﲧ
وَيَقۡدِرُۖ
ﲨﲩ
لَوۡلَآ
ﲪ
أَن
ﲫ
مَّنَّ
ﲬ
ٱللَّهُ
ﲭ
عَلَيۡنَا
ﲮ
لَخَسَفَ
ﲯ
بِنَاۖ
ﲰﲱ
وَيۡكَأَنَّهُۥ
ﲲ
لَا
ﲳ
يُفۡلِحُ
ﲴ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﲵ
٨٢
ﲶ
وصار الذين تمنوا حاله بالأمس يقولون متوجعين ومعتبرين وخائفين من وقوع العذاب بهم:
إن الله يوسِّع الرزق لمن يشاء من عباده، ويضيِّق على مَن يشاء منهم، لولا أن الله منَّ علينا فلم يعاقبنا على ما قلنا لَخسف بنا كما فعل بقارون، ألم تعلم أنه لا يفلح الكافرون، لا في الدنيا ولا في الآخرة؟
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