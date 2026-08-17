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التفسير: القصص ٨:٢٨
القصص
٨
٨:٢٨
فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطيين ٨
فَٱلْتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّۭا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا۟ خَـٰطِـِٔينَ ٨
فَٱلۡتَقَطَهُۥٓ
ءَالُ
فِرۡعَوۡنَ
لِيَكُونَ
لَهُمۡ
عَدُوّٗا
وَحَزَنًاۗ
إِنَّ
فِرۡعَوۡنَ
وَهَٰمَٰنَ
وَجُنُودَهُمَا
كَانُواْ
خَٰطِـِٔينَ
٨
وألْهمنا أم موسى حين ولدته وخشيت عليه أن يذبحه فرعون كما يذبح أبناء بني إسرائيل:
أن أرضعيه مطمئنة، فإذا خشيت أن يُعرف أمره فضعيه في صندوق وألقيه في النيل، دون خوف من فرعون وقومه أن يقتلوه، ودون حزن على فراقه، إنا رادُّو ولدك إليك وباعثوه رسولا. فوضعته في صندوق وألقته في النيل، فعثر عليه أعوان فرعون وأخذوه، فكانت عاقبةُ ذلك أن جعله الله لهم عدوًّا وحزنًا، فكان إهلاكُهم على يده. إن فرعون وهامان وأعوانهما كانوا آثمين مشركين.
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تفسير السعدي
Мусу нашли люди, жившие в доме Фараона. Они даже не подозревали, что этому младенцу суждено стать врагом их народа и принести им великое горе. Воистину, как бы осторожен ни был человек, ему все равно не удастся избежать того, что предопределено Аллахом. Народ Фараона опасался сынов Исраила, но Всевышнему было угодно, чтобы их предводитель вырос и получил воспитание под покровительством самого египетского владыки. Если поразмыслить над судьбой пророка Мусы, то станет ясно, что именно такое стечение обстоятельств принесло сынам Исраила огромную пользу, избавило их от некоторых трудностей и обезопасило от нападок египтян. Причиной этого был Муса, который до начала своей миссии был одним из приближенных Фараона. Естественно, он стремился отстаивать интересы своих соплеменников, и ему это удавалось благодаря тому, что он был энергичным и горячим человеком. В результате униженный и беспомощный народ, находящийся под безумным гнетом, о чем уже говорилось ранее, время от времени начинал сопротивляться деспотичным египтянам. Это было преддверием пророчества, поскольку, согласно извечному установлению Аллаха, великие события в истории человечества не происходят внезапно. Как правило, им предшествуют исторические предпосылки. Затем Всевышний сказал, что Фараон, Хаман и их воины были грешниками. Он решил покарать их за совершенные ими преступления, обратив против них те козни, которые они строили против беззащитного народа.