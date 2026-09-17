تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid التفسير: القصص آية 78
القصص
٧٨
٧٨:٢٨
قال انما اوتيته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون ٧٨
قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِۦ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةًۭ وَأَكْثَرُ جَمْعًۭا ۚ وَلَا يُسْـَٔلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٧٨
قَالَ
ﱁ
إِنَّمَآ
ﱂ
أُوتِيتُهُۥ
ﱃ
عَلَىٰ
ﱄ
عِلۡمٍ
ﱅ
عِندِيٓۚ
ﱆﱇ
أَوَلَمۡ
ﱈ
يَعۡلَمۡ
ﱉ
أَنَّ
ﱊ
ٱللَّهَ
ﱋ
قَدۡ
ﱌ
أَهۡلَكَ
ﱍ
مِن
ﱎ
قَبۡلِهِۦ
ﱏ
مِنَ
ﱐ
ٱلۡقُرُونِ
ﱑ
مَنۡ
ﱒ
هُوَ
ﱓ
أَشَدُّ
ﱔ
مِنۡهُ
ﱕ
قُوَّةٗ
ﱖ
وَأَكۡثَرُ
ﱗ
جَمۡعٗاۚ
ﱘﱙ
وَلَا
ﱚ
يُسۡـَٔلُ
ﱛ
عَن
ﱜ
ذُنُوبِهِمُ
ﱝ
ٱلۡمُجۡرِمُونَ
ﱞ
٧٨
ﱟ
قال قارون لقومه الذين وعظوه:
إنما أُعطيتُ هذه الكنوز بما عندي من العلم والقدرة، أو لم يعلم قارون أن الله قد أهلك مِن قبله من الأمم مَن هو أشد منه بطشًا، وأكثر جمعًا للأموال؟ ولا يُسأل عن ذنوبهم المجرمون; لعلم الله تعالى بها، إنما يُسْألون سؤال توبيخ وتقرير، ويعاقبهم الله على ما علمه منهم.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid غير متوفر لهذه الآية حاليًا.