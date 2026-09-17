Тебе дарована прекрасная возможность заработать вечную Райскую обитель, потому что ты обладаешь богатством, которого лишены многие другие. Раздавай милостыню, стремись снискать благоволение своего Господа и не ограничивайся получением удовольствия от жизни и удовлетворением своих низменных желаний. Не пренебрегай своей долей в этом мире, то есть мы не требуем, чтобы ты пожертвовал всем своим богатством и остался нищим, но мы призываем тебя раздавать часть имущества, чтобы ты мог обрести счастье в Последней жизни, и расходовать другую часть его на себя в этом мире. Так ты позаботишься о своей вере и Последней жизни. Будь великодушен по отношению к творениям и помни о том, как Всевышний Аллах одарил тебя великими щедротами. Не стремись к бесчинству на земле, то есть не проявляй высокомерия, не совершай злодеяний и не забывай об Аллахе, Который наделил тебя несметным богатством. Воистину, Он не любит бесчинствующих! Напротив, Он подвергает таких людей самому ужасному наказанию.