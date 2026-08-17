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التفسير: القصص ٣٠:٢٨
القصص
٣٠
٣٠:٢٨
فلما اتاها نودي من شاطي الواد الايمن في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى اني انا الله رب العالمين ٣٠
فَلَمَّآ أَتَىٰهَا نُودِىَ مِن شَـٰطِئِ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِى ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَـٰرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَـٰمُوسَىٰٓ إِنِّىٓ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٣٠
فَلَمَّآ
أَتَىٰهَا
نُودِيَ
مِن
شَٰطِيِٕ
ٱلۡوَادِ
ٱلۡأَيۡمَنِ
فِي
ٱلۡبُقۡعَةِ
ٱلۡمُبَٰرَكَةِ
مِنَ
ٱلشَّجَرَةِ
أَن
يَٰمُوسَىٰٓ
إِنِّيٓ
أَنَا
ٱللَّهُ
رَبُّ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
٣٠
فلما أتى موسى النار ناداه الله من جانب الوادي الأيمن لموسى في البقعة المباركة من جانب الشجرة:
أن يا موسى إني أنا الله رب العالين، وأن ألق عصاك، فألقاها موسى، فصارت حية تسعى، فلما رآها موسى تضطرب كأنها جانٌّ من الحيات ولَّى هاربًا منها، ولم يلتفت من الخوف،
فناداه ربه:
يا موسى أقبل إليَّ ولا تَخَفْ; إنك من الآمنين من كل مكروه.
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Rebar Kurdish Tafsir
{خواى گهوره قسه لهگهڵ موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- دهكات} [
فَلَمَّا أَتَاهَا
] كاتێك هاته لای ئاگرهكه بینی دارێكى سهوزهو ئاگرى گرتووه دهدرهوشێتهوهو نووری خوای گهورهیه [
نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ
] له كهناری دۆڵهكه لهلای ڕاستهوه خوای گهوره بانگی له موسى -
صلی الله علیه وسلم
- كرد [
فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ
] لهو پارچه زهویه پیرۆزه لای دارهكه كه له كهنارهكهدا ڕوابوو [
أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٣٠)
] خوای گهوره فهرمووی: ئهی موسى -
صلی الله علیه وسلم
- ئهوهى قسهت لهگهڵ دهكات منم الله پهروهردگاری ههموو جیهان (ئهمیش بهڵگهیه لهسهر ئهوهى كه خواى گهوره سیفهتى قسه كردنى ههیهو ههر كات ویستى لێبێت قسه دهكات و چۆنێتیهكهیشى تهنها خۆى دهیزانێت).