تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
التفسير: القصص ٢٦:٢٨
القصص
٢٦
٢٦:٢٨
قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين ٢٦
قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَـٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ٢٦
قَالَتۡ
إِحۡدَىٰهُمَا
يَٰٓأَبَتِ
ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ
إِنَّ
خَيۡرَ
مَنِ
ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ
ٱلۡقَوِيُّ
ٱلۡأَمِينُ
٢٦
قالت إحدى المرأتين لأبيها:
يا أبت استأجره ليرعى لك ماشيتك; إنَّ خير من تستأجره للرعي القوي على حفظ ماشيتك، الأمين الذي لا تخاف خيانته فيما تأمنه عليه.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ
] یهكێك له كچهكان وتی: ئهی باوكه به كرێی بگره تا شوانیمان بۆ بكات [
إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)
] بهڕاستی ئهمه باشترین كهسه كه تۆ به كرێی ئهگری، لهبهر ئهوهی زۆر بههێزو ئهمینه، باوكى وتى: چۆن دهزانیت؟ وتى: بههێزه چونكه بینیمان چۆن بهردى سهر بیرهكهى لابردو له بیرهكه ئاوی بۆمان دهركردو ئاوی ئاژهڵهكانیدا، وه كهسێكی زۆر ئهمینیشه، لهبهر ئهوهی كه چووم به دوایدا موسى -
صلی الله علیه وسلم
- له پێشهوه ئهڕۆی و پێى وتم: ئهگهر ڕێیهكهم ههڵه كرد بهردێك تێگره دهزانم و لهوێوه دهڕۆم، نهك كچهكه له پێشهوه بڕوات و ئهم له دوایهوه بڕوات، بۆیه وتی: كهسێكی زۆر ئهمینه.