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التفسير: القصص ٢٥:٢٨
القصص
٢٥
٢٥:٢٨
فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ٢٥
فَجَآءَتْهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِى عَلَى ٱسْتِحْيَآءٍۢ قَالَتْ إِنَّ أَبِى يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُۥ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٢٥
فَجَآءَتۡهُ
إِحۡدَىٰهُمَا
تَمۡشِي
عَلَى
ٱسۡتِحۡيَآءٖ
قَالَتۡ
إِنَّ
أَبِي
يَدۡعُوكَ
لِيَجۡزِيَكَ
أَجۡرَ
مَا
سَقَيۡتَ
لَنَاۚ
فَلَمَّا
جَآءَهُۥ
وَقَصَّ
عَلَيۡهِ
ٱلۡقَصَصَ
قَالَ
لَا
تَخَفۡۖ
نَجَوۡتَ
مِنَ
ٱلۡقَوۡمِ
ٱلظَّٰلِمِينَ
٢٥
فجاءت إحدى المرأتين اللتين سقى لهما تسير إليه في حياء،
قالت:
إن أبي يدعوك ليعطيك أجر ما سقيت لنا، فمضى موسى معها إلى أبيها، فلما جاء أباها وقصَّ عليه قصصه مع فرعون وقومه،
قال له أبوها:
لا تَخَفْ نجوت من القوم الظالمين، وهم فرعون وقومه؛ إذ لا سلطان لهم بأرضنا.
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تفسير السعدي
Тем временем женщины вернулись к своему отцу и рассказали ему о случившемся. Он велел одной из дочерей пойти за мужчиной, который оказал им услугу. Вскоре одна из женщин застенчиво подошла к нему. Это свидетельствовало о ее хорошем воспитании и прекрасном нраве. Во все времена стыдливость была признаком благородства и благонравия, особенно если речь шла о девушке или женщине. Поведение девушки свидетельствовало и о том, что Муса не просил у двух сестер вознаграждения за оказанную услугу, ведь люди, как правило, не стесняются слуг и наемных работников. Девушка вела себя застенчиво, потому что прежде она стала свидетельницей благородного нрава и замечательных качеств незнакомого мужчины. Она сказала: «Мой отец зовет тебя, чтобы уплатить тебе за то, что ты напоил наших овец. Не думай, что это - милостыня или подаяние. Ты первым оказал нам услугу, и мой отец собирается отблагодарить тебя за твою доброту». Выслушав эти слова, Муса принял приглашение. Встретившись с пожилым человеком, он рассказал ему о причине, которая привела его в столь далекие края. Выслушав чужестранца, старец постарался успокоить его и сказал: «Тебе не стоит тревожиться, потому что Всевышний спас тебя от них и помог тебе добраться до страны, на которую не распространяется власть тирана».