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التفسير: القصص ٢٢:٢٨
القصص
٢٢
٢٢:٢٨
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ٢٢
وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يَهْدِيَنِى سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ٢٢
وَلَمَّا
تَوَجَّهَ
تِلۡقَآءَ
مَدۡيَنَ
قَالَ
عَسَىٰ
رَبِّيٓ
أَن
يَهۡدِيَنِي
سَوَآءَ
ٱلسَّبِيلِ
٢٢
ولما قصد موسى بلاد
«مدين»
وخرج من سلطان فرعون قال: عسى ربي أن يرشدني خير طريق إلى
«مدين»
.
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العربية
التفسير الميسر
ولما قصد موسى بلاد
«مدين»
وخرج من سلطان فرعون قال: عسى ربي أن يرشدني خير طريق إلى
«مدين»
.