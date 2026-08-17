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التفسير: القصص ٢٠:٢٨
القصص
٢٠
٢٠:٢٨
وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين ٢٠
وَجَآءَ رَجُلٌۭ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـٰمُوسَىٰٓ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِّى لَكَ مِنَ ٱلنَّـٰصِحِينَ ٢٠
وَجَآءَ
رَجُلٞ
مِّنۡ
أَقۡصَا
ٱلۡمَدِينَةِ
يَسۡعَىٰ
قَالَ
يَٰمُوسَىٰٓ
إِنَّ
ٱلۡمَلَأَ
يَأۡتَمِرُونَ
بِكَ
لِيَقۡتُلُوكَ
فَٱخۡرُجۡ
إِنِّي
لَكَ
مِنَ
ٱلنَّٰصِحِينَ
٢٠
وجاء رجل من آخر المدينة يسعى،
قال يا موسى:
إن أشراف قوم فرعون يتآمرون بقتلك، ويتشاورون، فاخرج من هذه المدينة، إني لك من الناصحين المشفقين عليك.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى
] دوای ئهوهی ههواڵ گهیشتهوه به فیرعهون كه ئهو پیاوه (قيبطي)يهی دوێنێ كوژراوه موسا -
صلی الله علیه وسلم
- كوشتوویهتی، ئهوانیش پیلانیان دانا بۆ ئهوهی موسا -
صلی الله علیه وسلم
- بكوژن، پیاوێك لهوپهڕو له دوورترین شوێنی شارهوه به خێرایی هات و رێگایهكى نزیكترى گرتهبهرو زووتر گهیشت [
قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ
] وتی: ئهی موسى -
صلی الله علیه وسلم
- ئهو دهسهڵاتدارانه ڕاوێژیان كردووهو پیلانیان داناوه بۆ كوشتنت [
فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (٢٠)
] تۆ له میصر دهرچۆ من بهڕاستی ئامۆژگاریكارو دڵسۆزی تۆم.