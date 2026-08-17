تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
التفسير: القصص ١٨:٢٨
القصص
١٨
١٨:٢٨
فاصبح في المدينة خايفا يترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين ١٨
فَأَصْبَحَ فِى ٱلْمَدِينَةِ خَآئِفًۭا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱسْتَنصَرَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُۥ ۚ قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰٓ إِنَّكَ لَغَوِىٌّۭ مُّبِينٌۭ ١٨
فَأَصۡبَحَ
فِي
ٱلۡمَدِينَةِ
خَآئِفٗا
يَتَرَقَّبُ
فَإِذَا
ٱلَّذِي
ٱسۡتَنصَرَهُۥ
بِٱلۡأَمۡسِ
يَسۡتَصۡرِخُهُۥۚ
قَالَ
لَهُۥ
مُوسَىٰٓ
إِنَّكَ
لَغَوِيّٞ
مُّبِينٞ
١٨
فأصبح موسى في مدينة فرعون خائفًا يترقب الأخبار مما يتحدث به الناس في أمره وأمر قتيله، فرأى صاحبه بالأمس يقاتل قبطيًا آخر، ويطلب منه النصر،
قال له موسى:
إنك لكثير الغَواية ظاهر الضلال.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ
] له كاتی بهیانیدا هاته ناو شارهوه بهڵام ئهترسا وه چاوى ئهگێڕاو چاودێری ئهكردو ئاوڕى دهدایهوه (ئهمه ترسێكی سروشتیهو ئاساییهو تاوان نیه، له دوژمن ئهترسا نهوهكو تۆڵهی لێ بسهننهوه) [
فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ
] ههر ئهو پیاوه بهنی ئیسرائیلییهی كه دوێنێ داوای سهرخستنی له موسا -
صلی الله علیه وسلم
- كرد دیسانهوه لهگهڵ كهسێكی تری (قيبطي)دا شهڕێتی كه ئهو (قيبطي)يه دیسان ئهیهوێ بێگارى پێ بكات و به زۆر ئیشی پێ بكات و پارهی پێ نهدات و زوڵمی لێ بكات، دیسان هاواری كردو داوای فریاكهوتنی له موسا -
صلی الله علیه وسلم
- كردو وتی: ئهی موسى فریام بكهوهو سهرمبخه بهسهر ئهم (قيبطي)يهدا [
قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ (١٨)
] موسى -
صلی الله علیه وسلم
- كه بینی ههمان پیاوه كه بههۆی ئهوهوه دوێنێ كهسێكی كوشت، وتی: بهڕاستی تۆ كهسێكی زۆر گومڕایت و خراپهت ئاشكرایه، لهبهر ئهوهی بوویته هۆی ئهوهی كه من دوێنێ كهسێك بكوژم، ئێستاش ئهتهوێ بێم كهسێكی تر بكوژم.