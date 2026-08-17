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التفسير: القصص ١١:٢٨
القصص
١١
١١:٢٨
وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ١١
وَقَالَتْ لِأُخْتِهِۦ قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِۦ عَن جُنُبٍۢ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١١
وَقَالَتۡ
لِأُخۡتِهِۦ
قُصِّيهِۖ
فَبَصُرَتۡ
بِهِۦ
عَن
جُنُبٖ
وَهُمۡ
لَا
يَشۡعُرُونَ
١١
وقالت أم موسى لأخته حين ألقته في اليم:
اتَّبِعي أثر موسى كيف يُصْنَع به؟ فتتبعت أثره فأبصرته عن بُعْد، وقوم فرعون لا يعرفون أنها أخته، وأنها تتبع خبره.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ
] وه دایكی به خوشكهكهی موسای -
صلی الله علیه وسلم
- وت: بڕۆ ههواڵێكی موسام بۆ بێنهوه [
فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ
] لهلایهكهوه له دوورهوه خوشكهكهى بینی كه موسى -
صلی الله علیه وسلم
- لای ماڵی فیرعهونه [
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١١)
] بهڵام ئهوان ههستیان نهكرد كه ئهم كچه خوشكى موسایهو -
صلی الله علیه وسلم
- هاتووه بۆ ههواڵی موسى -
صلی الله علیه وسلم
- .