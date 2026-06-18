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القلم
٤٦
٤٦:٦٨
ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ٤٦
أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًۭا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍۢ مُّثْقَلُونَ ٤٦
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Rebar Kurdish Tafsir
[
أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (٤٦)
] یاخود ئایا ئهوان بۆ ئیمان ناهێنن خۆ تۆ داوای ئهجرو پاداشت و كرێت لێ نهكردوون و به پاره ئیمان ناهێنن تا لهبهر پارهكه ئیمان نههێنن و بكهونه ژێر بارێكی قورس و گران و قهرزاریهوهو توانایان نهبێ ئیمان بێنن، خۆ داوای پارهت لێنهكردوون.