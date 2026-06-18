تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
القلم
٤٥
٤٥:٦٨
واملي لهم ان كيدي متين ٤٥
وَأُمْلِى لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ٤٥
ﱚ
ﱛﱜ
ﱝ
ﱞ
ﱟ
ﱠ
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (٤٤)
] نازو نیعمهتیان پێ دهبهخشین تا بێئاگا ئهبن و پله پله و ورده ورده له ناكاودا به سزا ئهیانبهینهوه كه هیچ بواری گهڕاندنهوهیان نهبێت وه ههستی پێ نهكهن، پێغهمبهرى خوا -
صلی الله علیه وسلم
- دهفهرمێت: (ئهگهر بینیتان مرۆڤ تاوان دهكات و خواى گهوره پێى دهبهخشێت ئهوا بزانن ئیستیدراجه بۆ ئهوهى زیاتر تاوان بكات تا له ناكاو خواى گهوره دهیباتهوه) [
وَأُمْلِي لَهُمْ
] وه زیاتر مۆڵهتیان ئهدهمێ و دوایان دهخهم [
إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (٤٥)
] به دڵنیایی نهخشهو پیلانی من زۆر بههێزهو هیچ كهسێك له دهست من ڕزگاری نابێ.