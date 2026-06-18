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القلم
٤٠
٤٠:٦٨
سلهم ايهم بذالك زعيم ٤٠
سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ٤٠
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Rebar Kurdish Tafsir
[
سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ (٤٠)
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- سهرزهنشتیان بكهو پرسیاریان لێ بكهو بزانه كێ كهفالهت و زهمانهت و مسۆگهری ئهم شته ئهكات و كێیه ئهم شتهی بۆ مسۆگهر كردوون؟ بێگومان كهس نیه و لهخۆیانهوه قسه ئهكهن.