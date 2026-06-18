تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
القلم
٣٧
٣٧:٦٨
ام لكم كتاب فيه تدرسون ٣٧
أَمْ لَكُمْ كِتَـٰبٌۭ فِيهِ تَدْرُسُونَ ٣٧
ﳀ
ﳁ
ﳂ
ﳃ
ﳄ
ﳅ
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (٣٧)
] یاخود ئایا ئێوه كتابێكتان لهبهردهستدایه كه تیایدا بیخوێننهوه ئهوهی كه گوێڕایهڵی خوا ئهكات و موسڵمان بووه وهك ئهو كهسه وایه كه خراپهكارهو لهسهر كوفر بهردهوامه، شتی واتان ههیه؟ بێگومان نهخێر.