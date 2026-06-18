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القلم
٣٧
٣٧:٦٨
ام لكم كتاب فيه تدرسون ٣٧
أَمْ لَكُمْ كِتَـٰبٌۭ فِيهِ تَدْرُسُونَ ٣٧
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التفسير الميسر
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 68:37إلى 68:38
أم لكم كتاب منزل من السماء تجدون فيه المطيع كالعاصي، فأنتم تدرسون فيه ما تقولون؟ إن لكم في هذا الكتاب إذًا ما تشتهون، ليس لكم ذلك.